Хух-Хото, Китай, , 16:29 — REGNUM

Новая скоростная железнодорожная магистраль, связывающая столицу Внутренней Монголии на севере Китая город Хух-Хото с городом Чжанцзякоу, где также пройдут соревнования в рамках зимней Олимпиады 2022 в Пекине, будет запущена в эксплуатацию уже до конца 2019 года, сообщает 16 июля агентство Синьхуа.

Таким образом, впервые Хух-Хото и Пекин будут связаны скоростной железнодорожной магистралью, поскольку новая дорога будет затем связана с междугородней скоростной железной дорогой Пекин — Чжанцзякоу, сообщили в компании China Railway Hohhot Group.

Время поездки между Хух-Хото и Пекином составит около трех часов, при том, что расстояние между городами равняется примерно 500 км. Строительство скоростной дороги Хух-Хото — Чжаньцзякоу протяженностью 286,8 км стартовало еще в апреле 2014 года. Она рассчитана на скорость движения не более 250 км/ч. Секция дороги Хух-Хото — Уланчаб была запущена в эксплуатацию в августе 2017 года.

Отметим, что строительство железных дорог во Внутренней Монголии переживает бурный рост после того, как в январе 2015 года в регионе дебютировал первый электрический многозвенный поезд, а в декабре 2018 года — первая межрегиональная скоростная железная дорога. Теперь в регионе насчитывается более 14 тыс. км железных дорог, запущенных в работу.

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