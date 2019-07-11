Москва, , 13:42 — REGNUM

Госдума в первом чтении приняла законопроект о статусе ветеранов боевых действий для ополченцев Дагестана, передает корреспондент ИА REGNUM11 июля. Законопроект внесен участником боевых действий, депутатом Госдумы Умаханом Умахановым («Единая Россия»).

Перечень лиц, наделенных статусом ветеранов боевых действий, расширяется. В него включаются оказывавшие в соответствии с решениями органов исполнительной власти Республики Дагестан в период с августа по сентябрь 1999 года содействие федеральным органам исполнительной власти, осуществлявшим борьбу с терроризмом, в выполнении задач в ходе контртеррористических операций на территории Республики Дагестан и принимавших непосредственное участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны республики.

Речь идет о нематериальной поддержке ополченцев. Согласно нормам, ветераны смогут воспользоваться преимущественным правом при приеме в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан, при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы. Также они смогут воспользоваться ежегодным отпуском в удобное для них время.

Вместе с тем в комитете Госдумы по труду и соцполитике ожидают поправок, направленных на материальное обеспечение ветеранов боевых действий.

Подготовлены также поправки для жителей Чечни, также принимавших участие в контртеррористических организаций.

«Мы все поправки в открытом режиме рассмотрим», — заверил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР).

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