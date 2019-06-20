Дагестанцы хотят поднять бокал с Путиным за победу над боевиками и здоровье

Махачкала, , 16:55 — REGNUM Жители Ботлихского района Дагестана напомнили президенту России Владимиру Путину о событиях 1999 года, когда в республике шли ожесточённые сражения с боевиками из банды Басаева и Хаттаба. Во время «прямой линии» 20 июня они рассказали, как предложили тогда главе государства поднять бокалы за победу, но тот предложил с этим повременить.

«Вы помните в солдатской палатке поднимали бокал за победу, и мы все встали, когда Вы вошли, но Вы сказали тогда: «Потом». Сейчас Ботлих цветет: здесь газ, вода, все красиво. Разрешите нам поднять бокал за Ваше здоровье, за победу», — обратился к президенту один из аксакалов.

«Надеюсь, мы сможем сделать это вместе с вами», — ответил Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, во время прошедший сегодня, 20 июня, «прямой линии» президент России поручил правительству РФ как можно быстрее приравнять дагестанских ополченцев, сражавшихся с боевиками на Северном Кавказе в 1999 году, к ветеранам боевых действий. Лидер государства подчеркнул, что благодаря отваге дагестанцев удалось сохранить территориальную целостность страны. Путин поблагодарил ополченцев и сказал, что всю жизнь будет помнить об их подвиге.

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Напомним, 7 августа 1999 года боевики из Чечни под командованием чеченского полевого командира Шамиля Басаева и исламистского военного лидера из Саудовской Аравии Хаттаба вторглись на территорию Дагестана. Их целью было «освобождение мусульманского Кавказа от российского имперского ига».

Боевые действия проходили до 14 сентября на территории Ботлихского, Буйнакского, Новолакского и Цумадинского районов Дагестана. В войсковой операции по вытеснению боевиков вместе с силовиками из федерального центра активное участие приняли и тысячи местных ополченцев.

В 2019 году Дагестан отметит 20-летие разгрома международных террористов, вторгшихся в республику в 1999 году. В мае глава субъекта Владимир Васильев поручил региональному правительству создать оргкомитет по подготовке и проведению празднования, разработать соответствующий план мероприятий, а также рассмотреть вопросы финансирования.

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