Эльбрусский район, , 14:59 — REGNUM

В Кабардино-Балкарии произошло ЧП при восхождении группы туристов в Эльбрусском районе. На высоте 3600 метров в ущелье Адыр-су сорвались два альпиниста, сообщили ИА REGNUM 15 июля в пресс-службе регионального управления МЧС.

Инцидент произошел около 11:20. В настоящее время на поиски туристов направилась группа спасателей в количестве четырех человек. В МЧС проинформировали, что, по предварительным данным, оба альпиниста живы, но получили травмы.

Напомним, рано утром, 15 июля, сотрудники МЧС уже спасли одного пострадавшего в горах Кабардино-Балкарии. Около 22:00 14 июля в управление поступила информация о том, что на горе Пик Кахиани на высоте 3500 метров заблудился альпинист. Спасатели нашли его в 02:00 и сопроводили до поляны Азау. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.