Лондон, 16 июля 2019, 01:44 — REGNUM
Снимки с изображением медузы размером с человека сделала ныряльщица Лиззи Дейли, написала она в Twitter.
Медузу она смогла сфотографировать в районе побережья Корнуолл (Великобритания).
«Это безумие! Дайверы плавали с этой массивной бочковой медузой у побережья Корнуолла. Это самый большой вид медуз в британских водах», — написала Дейли.
https://twitter.com/BBCNewsbeat/status/1150723644374622208
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 июля стало известно, что у берегов острова Лансароте (Испания) появилось множество ядовитых медуз.
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