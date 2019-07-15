Белгород, , 18:17 — REGNUM

В правительстве Белгородской области планируют применить комплексный подход к решению проблемы с загрязнением реки Разумной. Об этом сообщили 15 июля в Белгородской общественной организации «Центр экологических инициатив и технологий». Помимо совершенствования системы очистки сточных вод, реку хотят включить в федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».

Река Разумная

Общественная экологическая организация Белгорода планирует провести несколько замеров для уточнения состояния реки Разумной. В региональном департаменте АПК и воспроизводства окружающей среды экологам пояснили, что водоём испытывает сильное антропогенное воздействие. Река течёт мимо промышленных предприятий, её пересекают железнодорожные и автомобильные пути, сбрасывают сточные воды очистных сооружений канализации Белгорода.

«Сброс сточных вод с городских очистных сооружений осуществляется с 1976 года. Вследствие чего устьевая часть реки сильно заилена. В настоящее время р. Разумная практически утратила способность к самоочищению. На сегодняшний день стоит задача по выработке комплекса мер, направленных на улучшение экологического состояния реки», — ответила на письмо экологов первый заместитель начальника департамента АПК и воспроизводства окружающей среды правительства Белгородской области Юлия Щедрина.

Власти собираются поэтапно совершенствовать систему очистки сточных вод. Также необходимо очистить береговую линию, удалить донные отложения, создать водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы. Дополнительное финансирование для масштабных работ можно получить, если удастся включить реку в федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, белгородские экологи выявили превышение вредных веществ в реке. По оценкам властей, на строительство новой канализационной станции в Белгороде требуется более 300 млн рублей.

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