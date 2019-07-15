Белгород, , 16:45 — REGNUM

Вода в реке Разумная на территории Белгородской области — щелочная и с завышенной концентрацией нитритов. О таких выводах 15 июля заявили в Белгородской общественной организации «Центр экологических инициатив и технологий». Отклонения от нормы выявили с помощью передвижной лаборатории. Пробы воды взяли на территории бывшего села Дорогобужино, со стороны улицы Родниковой. Исследования показали превышение предельно допустимой концентрации нитритов и поверхностно-активных веществ. Кроме того, по уровню pH вода в реке более щелочная, чем предусматривают нормативы для естественных водоёмов.

«Мы проводим мониторинг состояния водоёмов. Собрали и исследовали уже 96 проб из разных точек области. Это первое выявленное с помощью передвижной лаборатории отклонение от нормативов. О результатах мы сразу уведомили департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды», — рассказал председатель Центра экологических инициатив и технологий Евгений Адеянов.

Передвижную лабораторию общественная организация купила благодаря субсидии из областного бюджета на проект «Мониторинг загрязнения водных объектов Белгородской области». Экологи стали одними из победителей конкурса социально значимых проектов некоммерческих организаций Белгородской области.

Река Разумная — приток Северского Донца. С 1976 года в реку осуществляется сброс сточных вод с очистных сооружений Белгорода.