Нур-Султан, , 15:39 — REGNUM

В городе Арыси Туркестанской области Казахстана по состоянию на 15 июля восстановлено 1047 домов, поврежденных в результате взрывов боеприпасов. Об этом 15 июля сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития республики.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время восстановительные и ремонтные работы ведутся на 4225 объектах. В работах задействовано 5,9 тыс. строителей, 194 строительные компании и 245 единиц специальной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня произошел мощный взрыв на складе боеприпасов в воинской части города Арыси Туркестанской области Казахстана. В результате чрезвычайного происшествия снарядами было повреждено более 7200 домов.

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