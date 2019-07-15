Киншаса, , 15:26 — REGNUM

Работники сферы здравоохранения в Демократической Республике Конго начали срочную кампанию по вакцинации против кори в районах, пострадавших от лихорадки Эболы. От кори в стране погибли почти 2000 человек, большинство летальных исходов было зафиксировано среди детей в возрасте до пяти лет, передает The Guardian.

По данным детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), по меньшей мере 1981 человек умер от кори в ДРК в этом году, что на 1641 больше, чем от Эболы. По словам сотрудников ООН, «беспрецедентный» гуманитарный кризис создает чрезвычайную нагрузку на систему здравоохранения.

«Совокупная угроза Эболы и кори для тысяч семей, живущих в переполненных и антисанитарных лагерях для перемещенных лиц, является беспрецедентной», — сказал Эдуард Бейгбедер, представитель ЮНИСЕФ в ДР Конго.

«У нас есть небольшой шанс, чтобы предотвратить потенциально массовую гибель людей», — добавил он.

За шесть месяцев с начала 2019 года до 23 июня в стране было зарегистрировано почти 115 000 случаев подозрения на корь, что почти вдвое больше, чем за весь 2018 год.

«В прошлом году случаи заболевания корью в Итури увеличились, главным образом из-за боев и массовых перемещений», — сказал Джером Пфаффман, специалист по здравоохранению ЮНИСЕФ из Буниа, города в северо-восточной провинции.

По его словам, боевые действия в Итури обострились, и в последние недели вырос приток семей, насильно перемещенных в результате конфликта. По оценкам, 400 000 человек были вынуждены покинуть свои дома, причем подавляющее большинство из них составляют женщины и дети.

Кампания по вакцинации против кори нацелена на 67 000 детей в провинции Итури, которая является центром второй самой смертоносной вспышки Эболы за всю историю наблюдений. По состоянию на 8 июля было зарегистрировано 2428 случаев Эболы, примерно 30% из которых были среди детей.