Калуга, , 14:24 — REGNUM

Бывший начальник исправительной колонии № 5 управления Федеральной службы исполнения наказания по Калужской области обвиняется в совершении служебного подлога. Как сообщила 15 июля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина, в настоящее время расследование уголовного дела завершено.

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По версии следствия, бывший начальник колонии в период с 5 сентября 2017 года по 30 января 2018 года неоднократно давал указания главному бухгалтеру исправительного учреждения составлять фиктивные бухгалтерские документы по госконтракту на оказание услуг по перевозке грузов. Речь идёт о поставках свежего картофеля в учреждения УФСИН других субъектов РФ с территории овощехранилища, расположенного в Бабынинском районе Калужской области. При этом фактически товар приобретался у местных сельскохозяйственных производителей. Затем фиктивные документы бывший руководитель колонии заверял своей подписью.

Ущерб от преступных действий обвиняемого исправительному учреждению превысил 8,5 млн рублей.

Санкция ч. 2 ст. 292 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет. Кроме того, прокуратурой области в интересах Российской Федерации подано в суд исковое заявление о взыскании материального ущерба, причинённого в результате совершения преступления.