Тверь, , 14:12 — REGNUM

Ускорить темпы строительства объектов дошкольного образования в Твери поручил губернатор Тверской области Игорь Руденя в ходе инспекционной поездки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области 15 июля. Губернатор посетил площадку в микрорайоне «Брусилово», где строится школа на 1224 места, здание строящейся школы-детского сада в микрорайоне «Юность» на 560 ученических и 80 дошкольных мест, а также площадки строительства двух детсадов. Строительство школ ведётся в рамках решения задачи по ликвидации второй смены в общеобразовательных учреждениях, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным. Сдача объектов планируется уже в текущем, 2019 году.

Губернатор Игорь Руденя проверил строительство школ и детсадов в Твери Пресс-служба правительства Тверской области

«Создание современных и комфортных условий для обучения детей и работы педагогов — важное условие качественного образовательного процесса, от результатов которого в дальнейшем будет зависеть развитие всего региона», — отметил губернатор.

Глава региона ознакомился с темпами и качество работ, особо подчеркнув важность соблюдения сроков сдачи объектов, а также соответствия их требованиям безопасности. Работы по строительству школы в микрорайоне «Брусилово» находятся в завершающей стадии. В настоящее время ведется устройство стяжки на кровле, ведутся внутренние электромонтажные работы и работы по коммуникациям, заполняются оконные проемы, устанавливаются каркасы внутренних перегородок. Работы по строительству школы-детского сада в микрорайоне «Юность» также близки к завершению: идет покраска потолков и стен в коридорах и классах, на 70% выполнены работы по благоустройству территории. На прилегающей территории объекта губернатор поручил провести дополнительные работы в целях максимального обеспечения детской безопасности.

Также глава региона побывал на площадке строительства двух детских садов, в микрорайонах «Южный» на 100 мест, и «Юность» на 150 мест. На объекте в «Южном» закончены работы по монтажу фундаментных блоков и перекрытий. Идет кирпичная кладка наружных и внутренних стен. В «Юности» продолжаются работы по возведению стен первого и второго этажей, перекрытий. Завершение работ на объектах запланировано на конец 2019-го года.

Игорь Руденя поручил усилить темпы строительства детских садов.

«Необходимо увеличить численность строительных бригад. Сроки окончания и качество работ должны быть соблюдены», — отметил губернатор.

Напомним, в общей сложности в 2019—2021 годах в Тверской области предусмотрено строительство 13 новых детских садов. На эти цели заложено более 1,4 млрд рублей из региональной и федеральной казны. Открытие детских садов позволит ввести 1710 новых мест для детей до трех лет. Первыми запланирован ввод 6 учреждений: в Старице, Торопце, поселке Ривицком Максатихинского района, поселке Калашниково Лихославльского района, в микрорайоне «Южный» и на ул. Планерная в Твери. В 2019 году в Твери, помимо открытия двух новых школ, пройдет капитальный ремонт с вводом новых мест в школах №29, 34, 42, а также Бурашевской школе (Калининский район) и школе посёлка Редкино (Конаковский район). Также до 2024 года запланировано открытие школ на 1224 места в микрорайоне «Радужный», на 1500 мест в Центральном районе и на 1224 места в Московском районе Твери, на 1100 мест в Торжке, а также ещё двух школ в других муниципалитетах.

По проекту «Современная школа» в Тверской области планируется до 2024 года перевести на односменный режим обучения 8100 школьников. Дополнительные места будут открыты за счёт капитального ремонта и строительства новых учреждений. Всего в рамках национального проекта «Образование» в Тверской области будет реализовано восемь региональных проектов.