Магас, , 12:59 — REGNUM

В столице Ингушетии идут работы по выявлению и сносу незаконных построек. Этот процесс будет продолжен, несмотря на возмущение владельцев незаконных строений. Об этом заявил мэр Магаса Беслан Цечоев.

По его словам, будут также изыматься у собственников земельные участки, полученные незаконно и используемые не по целевому назначению.

«Я действовал и действую, как правило, исключительно в интересах ингушского народа, а также в рамках человеческой справедливости и российского закона. Если кто-то считает, что мои действия ущемляют его права, то готов всегда их обосновать юридически», — цитирует Цечоева интернет-газета «Ингушетия».

Градоначальник рассказал, что работа по наведению порядка в градостроительной сфере начата еще в 2015 году. С тех пор снесены десятки незаконных построек и изъяты десятки гектаров земли.

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Напомним, еще в 2015 — 2016 годы экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил, что первоначальный генплан Магаса «был переделан нечистоплотными чиновниками именно для продажи земель под индивидуальное жилищное строительство». В руки частных застройщиков попали земли, где должны были возводиться многоквартирные дома, торговые комплексы, спортивные и социальные объекты. Евкуров призвал власти региона и правоохранительные органы вернуть земли городу.

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