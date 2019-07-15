Пекин, , 11:07 — REGNUM

Средняя ожидаемая продолжительности жизни у женщин в столице Китая Пекине увеличилась до 84,63 года в 2018 году, что на 12,37 года больше, чем десятилетием ранее, сообщает 15 июля газета Beijing Youth Daily.

В 2017 году средняя ожидаемая продолжительность жителей Пекина составила 82,15 года. Материнская и младенческая смертность 2018 году снизились на 68% и 88% соответственно относительно 1979 года, отмечает издание, ссылаясь на статистику Пекинской муниципальной комиссии по здравоохранению.

Показатели младенческой смертности и смертности детей в возрасте до пяти лет среди зарегистрированного населения города упали на 2,01% и 2,69% на 1000 рожденных соответственно в 2018 году, достигнув уровня развитых стран.

Напомним, что в 2018 году Пекин принял серию мер по созданию новых центров оказания экстренной помощи и диспансеризации, популяризируя среди населения заботу о своем здоровье.

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