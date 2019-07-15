Берлин, , 08:40 — REGNUM

Рабочие семи подразделений Amazon (AMZN.O), американской транснациональной компании, по всей Германии проведут забастовку с требованием повышения зарплаты. Об этом 15 июля сообщили в профсоюзе Verdi, передает агентство Reuters.

Amazon (cc) Álvaro Ibáñez

Забастовки под лозунгом «Никаких скидок на наши зарплаты» совпадут с Amazon’s Prime Day, когда американский гигант розничных интернет-продаж предлагает своим клиентам великие скидки «Prime». Германия является вторым по величине рынком после США.

«В то время, как Amazon предлагает клиентам возможность покупки товаров в Prime Day с большими скидками, сотрудники лишаются прожиточного минимума», — говорится в заявлении специалиста по розничной торговле Verdi Орхана Акмана.

Представители профсоюза Verdi сообщили, что забастовки пройдут в подразделениях Amazon в Верне, Райнберге, Лейпциге, Грабене, Кобленце, а также в двух в Бад-Херсфельде.

«Компания должна, наконец, признать коллективные договоры о заработной плате для розничного сектора и почтовых заказов, — сказал Акман. — Оклады и заработная плата в Amazon не должны начисляться «с барского плеча».

Профсоюз Verdi также потребовал, чтобы заключенные коллективные договоры стали обязательными для исполнения во всем розничном секторе Германии.

Отметим, что Amazon управляет 12 складами в Германии. Ранее Amazon заявила, что планирует открыть новый склад в стране в текущем году и создать более 2800 рабочих мест на постоянной контрактной основе.