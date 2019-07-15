Екатеринбург, , 07:42 — REGNUM

В Свердловской области, по прогнозам синоптиков, 15 июля ожидаются грозы и усиление ветра до 25 метров в секунду. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Град

Непогода будет сопровождаться сильными ливнями и градом. Спасатели не рекомендуют туристам выходить на горные маршруты в данный период. В свою очередь, гражданам рекомендуется не покидать свои дома во время непогоды без необходимости.

Напомним, что в Свердловской области с начала лета 2019 года это не первое штормовое предупреждение. Так, сильный ветер и грозы обрушились на регион 4 июня, а 23 и 24 июня непогода сопровождалась градом. Также штормовое предупреждение в регионе было объявлено в начале июля. Сильный ветер и грозы пришли в Свердловскую область 3 и 4 июля, а также 11 июля.