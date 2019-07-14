Солнечногорск, Московская область, 14 июля 2019, 17:52 — REGNUM
В рамках Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов» в Мастерской управления «Сенеж» стартовала вторая смена — «Экосреда — Образование». Она собрала порядка 1000 увлеченных и активных молодых людей — студентов по направлению HR, педагогов и преподавателей, председателей профсоюзов и студсоветов, специалистов по работе с молодежью и по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, психологов и тьюторов, а также управленцев и активистов «Российского — движения школьников» (РДШ), блогеров и СМИ.
Свою работу форум «Территория смыслов» начал 5 июля и завершит 20 августа.
Ключевая цель смены «Экосреда — Образование» — определить тенденции, которые влияют на систему высшего образования, а также разработать проекты, направленные на развитие и улучшение существующей системы.
Вместе с педагогами молодые люди также смогут включиться в задачи по развитию Мастерской управления «Сенеж» как новой модели культурно-образовательного пространства.
Им предстоит ответить на вопрос, каким будет образование в будущем. Лучшие проекты «Территории смыслов» представят на полях финала Международного архитектурно-градостроительного конкурса на развитие территории Мастерской управления «Сенеж» в октябре.
Открыли смену заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков, проректор Высшей школы экономики, руководитель студенческой олимпиады «Я — профессионал» Валерия Касамара и программный директор форума Матвей Навдаев.
Матвей Навдаев пожелал командам удачи и отличных идей для проектов и зачитал телеграмму президента России Владимира Путина. В ней глава государства отмечает успешное развитие форума.
Особенность форума этого года — возможность получить грантовую поддержку как за личный проект, так и за командный, разработанный уже непосредственно на форуме.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 годуфорум «Территория смыслов» примет шесть тематических смен, и соберет 6000 молодых людей из всех регионов России. Его цель — способствование всестороннему развитию личности молодого гражданина страны.
В этом году команды продолжат работать в уже знакомом формате тренд-сессии. Это авторская программа личностного развития, основанная на формулировании трендов, их всестороннем рассмотрении и эффективном поиске решения отраслевых задач.
Гостями традиционно выступят известные политики, отраслевые эксперты, управленцы и лидеры общественного мнения. Для более глубокой проработки тематики смен и формирования проектных команд состав участников будет формироваться по принципу междисциплинарности — в рамках одной смены участники познакомятся и поработают с ребятами смежных профессиональных направленностей.
Особенностью этого года станет возможность получить грантовую поддержку как за личный проект, так и за командный, разработанный непосредственно на форуме.
Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия — страна возможностей» и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».
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