Солнечногорск, Московская область, , 13:43 — REGNUM

В Мастерской управления «Сенеж» прошла церемония закрытия первой смены всероссийского молодежного форума «Территория смыслов» — «Россия — страна возможностей». Она объединила порядка 1000 активистов со всех уголков России.

Юбилейный, пятый по счету форум «Территория смыслов» стартовал 5 июля. В 2019 году он впервые проходит на новой образовательной площадке АНО «Россия — страна возможностей» — Мастерской управления «Сенеж». Форум пройдет в 6 смен и соберет 6000 молодых людей со всей России.

В этом году в рамках форума среди участников разыгрывались гранты на реализацию проектов. Участники смены, успешно защитившие индивидуальные проекты, получили гранты на сумму до 1 миллиона рублей.

Команды же должны были в течение недели подготовить свои идеи по развитию платформы «Россия — страна возможностей»: молодым людям нужно было разработать новые проекты, продумать меры поддержки и постконкурсного сопровождения участников. Те, кто успешно справился с заданиями и прошел конкурсный отбор, получили рекомендационные сертификаты на 3 миллиона рублей. Список победителей будет опубликован на сайте форума и Росмолодежи.

В числе проектов-победителей смены в номинации командных проектов — инициатива «Лига первых». Ее задача — выявление лидеров среди студентов техникумов и колледжей.

«Миссия проекта — обучить молодых профессионалов, как повышать престиж рабочих профессий», — рассказала лидер проектной команды Елизавета Абрамова из Санкт-Петербурга.

Еще один проект, выигравший в конкурсе — «Место встречи», в рамках которого, в том числе, должна быть создана электронная библиотека лучших практик благоустройств.

«Мы собираем лучшие примеры благоустройства различных территорий, например, двора, велопарковки. Сама библиотека появится, как ожидается, к ноябрю», — рассказал руководитель проекта Вадим Воронин из Саратова.

Закрытию смены предшествовала командно-деловая игра с включением спортивных активностей, разработанная по принципу 4 «К». Ее цель — развить четыре важных навыка, о которых рассказала участникам председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга Юлия Аблец — коммуникация, кооперация, критическое мышление и креативность.

В начале игры из участников образовали команды по 250 человек, каждую из которых поделили на активаторов, исследователей, искателей и добытчиков. Все они проходили определенное испытание. За отведенное время им необходимо было разыскать подсказки, спрятанные на территории форума, пройти полосу препятствий и собрать ключи. Эти ключи открывали последний «сундук сокровищ», но с важным условием — использовать их нужно одновременно. Подведение итогов игры прошло после того, как сундук был доставлен командам.

На церемонии закрытия перед участниками выступили заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков и программный директор форума «Территория смыслов» Матвей Навдаев.

Владислав Даванков дал напутствие участникам и пожелал удачного воплощения их проектов.

«Каждый из представленных сегодня проектов уникален, хотя и не все они получили гранты, но все точно заслуживают того, чтобы быть реализованными», — сказал Владислав Даванков.

Он добавил, что команда платформы «Россия — страна возможностей» продолжит работу с несколькими проектами участников смены. Это идеи конкурса для учебных заведений среднего профессионального образования, конкурса для молодых педагогов и проекта «Границам.нет» — инициативы по социальной и культурной адаптации иностранных граждан и соотечественников, переехавших жить в Россию.

«Очень рад за всех награжденных и рассчитываю на успешную реализацию всех поддержанных инициатив, Очень жду вас в качестве спикеров на ТС20. Я желаю вам, чтобы у вас все-все получилось. Не останавливайтесь на достигнутом», — сказал Матвей Навдаев.

В течение смены молодые люди слушали лекции, проходили мастер-классы, участвовали в обширной культурной программе. Перед участниками выступили руководители таких проектов платформы «Россия — страна возможностей» как «Цифровой прорыв», «Лидеры России», «Мой первый бизнес», «Я — профессионал», «Моя страна — моя Россия», «Case-In», «Российская студенческая весна» и «Лучший социальный проект года».

Гостями и спикерами смены выступили первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, президент и председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, ректор Мастерской управления «Сенеж», заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Каспржак, председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, старший управляющий директор Сбербанка Михаил Хасин, председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга Юлия Аблец, заместитель председателя правительства Удмуртской республики Михаил Хомич, победитель конкурса «Лидеры России» 2017−2018 годов Александр Садовский и другие.

Как ранее сообщало ИА РЕ, в 2019 году форум «Территория смыслов» примет 6 тематических смен и завершится 20 августа. Гостями традиционно выступят известные политики, отраслевые эксперты, управленцы и лидеры общественного мнения. Для более глубокой проработки тематики смен и формирования проектных команд состав участников будет формироваться по принципу междисциплинарности — в рамках одной смены участники познакомятся и поработают с ребятами смежных профессиональных направленностей.

Особенностью этого года станет возможность получить грантовую поддержку как за личный проект, так и за командный, разработанный непосредственно на форуме.

Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия — страна возможностей» и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».