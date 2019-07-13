Париж, , 21:50 — REGNUM

Активисты движения «желтых жилетов» провели тридцать пятую по счету протестную акцию в десятом округе Парижа, у стен Северного вокзала. Об этом 13 июля сообщил телеканал BFM.

Желтые жилеты. Франция Жерар Месни © ИА Красная Весна

Отправным пунктом протестного движения стала площадь Сталинградской битвы, далее участники акции двинулись по парижским улицам. Манифестанты не раз отклонялись от согласованного с местными властями маршрута. Так, отдельная группа протестующих ворвалась в здание Северного вокзала. В результате чего для разгона участников акции правоохранительными органами был применён слезоточивый газ.

Основным требованием манифестантов является проведение референдума гражданской инициативы, на который будут выноситься вопросы государственной важности. Кроме этого, участники протеста заявили о возможности проведения крупномасштабной акции 14 июля — в Национальный праздник Франции «День взятия Бастилии».

Как передавало ИА REGNUM, протестные акции движения «желтые жилеты» начались во Франции в ноябре 2018 года. Жители страны и активисты движения выходят на улицы французских городов каждую субботу в знак выражения своего недовольства социально-экономической ситуацией в стране.

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