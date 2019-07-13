Хух-Хото, Китай, , 00:51 — REGNUM

Суд Внутренней Монголии на севере Китая оштрафовал троих мужчин на 4,4 млн юаней ($640 тыс.) за то, что они нанесли вред экологии, отравив 4484 диких птиц, сообщает 12 июля агентство Синьхуа.

Согласно приговору, вынесенному Промежуточным народным судом аймака Шилин-гол, граждане КНР Ван Гоцин, Хао Чанцин и Ван Фэнцай были оштрафованы на 432,8 тыс. юаней за нанесения вреда экологии. Кроме того, все трое были также оштрафованы на 3,96 млн юаней за нанесение вреда государственной собственности.

Нерадивые граждане в декабре 2017 года использовали 30 кг ядовитой приманки для охоты на жаворонков, которые находятся под национальной защиты второго класса. С середины января по март 2018 года было найдено в общей сложности 4484 мертвых жаворонка.

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