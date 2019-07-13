Нанкин, Китай, , 00:39 — REGNUM

Полиция провинции Цзянсу на востоке Китая конфисковала около 4 тыс. компьютеров, используемых для майнинга криптовалюты Bitcoin после выявления аномального потребления электроэнергии, сообщает 12 июля агентство Синьхуа.

После проведения почти двухмесячного расследования полиция города Чжэньцзян раскрыла банду, державшую девять ферм с установленным оборудованиям для добычи криптовалют, а также арестовала 22 человека.

Подозреваемый по фамилии Лань рассказал полиции, что он приобрел 10 компьютеров для майнинга Bitcoin в 2017 году в провинции Юньнань. После он прибыл в Чжэньцзян для зарабатывания денег.

Для того, чтобы предприятие было выгодным он пользовался электроэнергией в обход счётчика, пользуясь специальным оборудованием.

Каждый компьютер в зависимости от модели потреблял от 25 до 50 кВт/ч электроэнергии в сутки. При этом, тысячи компьютеров работали круглые сутки, украв электричества на общую сумму 20 млн юаней ($2,91 млн).

Отметим, что добыча криптовалют осуществляется при помощи мощных компьютеров, которые осуществляют вычисления по определенному заданному алгоритму. Для оптимальной производительности, как правило используются потребляющие большое количество энергии видеокарты.