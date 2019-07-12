Москва, , 22:32 — REGNUM

Проект постановления правительства о передаче Росгвардии полномочий охранять посевы наркосодержащих растений опубликован 12 июля на федеральном портале нормативных правовых актов.

Речь идёт о посевах растений, которые применяются в медицинских и в научных целях, а также выращеваемого в промышленных целях опийного мака. Росгвардия будет, по согласованию с МВД, устанавливать требования к режиму охраны посевов растений.

Охранять объекты будут Росгвардия, подведомственные структуры или ведомственная охрана федеральных органов исполнительной власти, отвечающих за организации, которые выращивают наркосодержащие растений.

Читайте ранее в этом сюжете: Росгвардия перевооружается автоматами Калашникова 200-й серии