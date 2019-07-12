Саратов, , 18:35 — REGNUM

В Саратовской области с начала сезона диагноз «геморрагическая лихорадка с почечным синдромом» подтверждён лабораторно у 848 жителей региона. Об этом сообщили в областном минздраве.

В настоящее время с подозрением на «мышиную» лихорадку в больницах остаются 162 человека.

«Люди продолжают поступать в больницы с подозрением на ГЛПС», — цитирует представителя ведомства «Взгляд-инфо».

Причём неделю назад число заболевших с подтверждённым диагнозом составляло 765 человек.

В связи со сложной ситуацией по ГЛПС прокуратура Саратовской области выявила в действиях регионального управления Роспотребнадзора нарушения в части своевременного информирования граждан о вспышке заболевания. Запрос в прокуратуру направили журналисты «Эхо Москвы в Саратове», в котором указали, что о росте заболеваемости в Роспотребнадзоре было известно ещё до начала майских праздников, с начала года до конца апреля число заболевших выросло в шесть раз. А именно в майские праздники наступает время массовых прогулок по Кумысной поляне. Предложение же о закрытии детских лагерей на этой территории управление направило губернатору только 1 июня, когда в больницах было уже 400 заболевших, одна из которых скончалась.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в двадцатых числах мая на брифинге представитель регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева говорила, что с начала года в регионе число заболевших составило 72 человека. Однако на тот момент в городских больницах находилось 250 человек с рабочим диагнозом ГЛПС или с симптомами этого заболевания. Представитель минздрава также отметил, что не все диагнозы подтверждаются, так как симптомы ГЛПС схожи с другими заболеваниями, имеющими почечные проявления.

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По данным Роспотребнадзора, основная масса случаев инфицирования происходит при посещении природного парка Кумысная поляна — 60%, остальные случае заражения произошли на приусадебных участках в Саратовском районе (Клещевка, Расловка, Сабуровка) и Татищевском районе.

В связи со вспышкой заболевания в детских лагерях были отменены первые смены, позднее запрет был приостановлен. На территории Кумысной поляны площадки на расстоянии 500 м около каждого детского лагеря обработали родентицидом острого действия — фосфидом цинка, что разрешено законодательством в экстренных случаях.