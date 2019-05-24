Саратов: слухи о сотнях больных геморрагической лихорадкой преувеличены

Саратов, , 16:08 — REGNUM Заболевших геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) в Саратовской области с начала года — 72 человека. Об этом сообщила на брифинге представитель регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева, передает корреспондент ИА REGNUM.

Представитель Роспотребнадзора опровергла информацию о двухстах заболевших ГЛПС, которая ранее появлялась в СМИ, по её словам, в число заболевших включаются все, кто поступает с похожими симптомами, однако не все диагнозы впоследствии подтверждаются.

Сейчас в городских больницах находится 250 человек с рабочим диагнозом ГЛПС или с симптомами этого заболевания, добавила Матвеева.

В областном минздраве корреспонденту ИА REGNUM сообщили о проводимой работе по диагностике и лечению ГЛПС:

«У нас временно перепрофилированны некоторые отделения для того, чтобы принимать больных инфекционного профиля, развернуты дополнительные медицинские посты, работа ведется совместно со специалистами с кафедры инфекционных болезней СГМУ (Саратовский государственный медицинский университет)».

Представитель минздрава также отметил, что не все диагнозы подтверждаются, так как симптомы ГЛПС схожи с другими заболеваниями, имеющими почечные проявления.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вспышке заболеваемости ГЛПС в Саратовской области: с 1 по 17 мая по данным главного санитарного врача области, было зарегистрировано 65 заболевших.

Напомним также, переносчиками инфекции являются грызуны, заболевание передается при контакте с больным животными или вдыхании инфицированной пыли. Симптомами являются высокая температура и боли в области поясницы.

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