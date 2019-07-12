Москва, , 14:31 — REGNUM

В скором времени в России будут обновлены стандарты дорожных усовершенствований — в частности, предполагается внедрить новые правила кругового движения и распространить установку квадратных светофоров. Это положительно отразится на уровне безопасности российских дорог, однако внедрение новаций должно происходить с учётом российской специфики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 июля заявил директор филиала АГ АВИЛОН Ренат Тюктеев.

«Город живёт и развивается. В старые стандарты необходимо вносить правки под новые реалии каждые 10 лет. Причём не просто копировать новшества дорожного движения из стран Евросоюза, а строго адаптировать их под российские реалии», — заявил Тюктеев.

«Турбоперекрестки с новой концепцией и разметкой движения заметно снизят аварийность на загруженных перекрестках крупных улиц Москвы в радиусе 2−3 км от МКАД, где традиционно стоят пробки», — пояснил он.

Турбоперекрёстки, которые уже нашли распространение в европейских странах, позволят автомобилистам легче перестраиваться при круговом движении: считается, что при многополосном движении перестроения на кольцах провоцируют значительное число аварий.

Пилотный проект турбоперекрёстка обещают запустить в Москве в качестве теста уже в 2019 году.

Что же касается новшеств в устройстве светофоров, то они коснутся как их формы, так и функционала.

Так, светофоры дополнят стрелками, указывающими направление движения или возможность разворота. На светофоре будет загораться сигнал «красный крест», сигнализирующий о запрете движения встречного потока, и появится секция «идущий человек».

«Изменение форм светофоров с круглых на квадратные не вызовет неудобств так, как водители ориентируются на свет. Увеличение зоны красного цвета однозначно сделает его более заметным, это спасет больше жизней пешеходов», — отметил эксперт.

«Однако настоящую безопасность пешеходам даст не замедление движения вокруг переходов, что приведёт к новым пробкам, а строительство большего числа подземных или наземных переходов», — добавил он.

Как ранее сообщили «Известия», в России в скором времени могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки — уже разработаны предварительные национальные стандарты (ПНСТ) дорожных усовершенствований, и первые тестовые проекты будут запущены уже в 2019 году.