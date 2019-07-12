Санкт-Петербург, , 14:26 — REGNUM

Процесс в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску Департамента Росприроднадзора по СЗФО к управляющей компании аэропорта «Пулково» о загрязнении реки Новая продолжится 4 сентября 2019 года. Об этом сообщили 12 июля в пресс-службе надзорного ведомства.

Департамент требует взыскать с ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» («ВВСС») 162 млн 662 тысяч рублей в счет возмещения ущерба, причиненного сбросом в реку Новая сточных вод с повышенным содержанием веществ, входящих в состав противообледенительной жидкости, которой обрабатывают самолеты перед взлётом.

«Суд отложил рассмотрение иска в связи с необходимостью изучения документов, представленных защитой оператора «Пулково», — пояснили в Департаменте Росприроднадзора по СЗФО.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за стоков, содержащих этиленгликоль, в реке Новой в Кировском районе Петербурга в 2017—2018 годах погибла флора и фауна, у воды появился неприятный запах. ООО «ВВСС» было признано виновным в несоблюдении экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с экологически опасными веществами. Сумма ущерба, нанесенного природе, была оценена более чем в 162 млн рублей.

В январе-феврале 2019 года в пробах воды, отобранных на выпуске в канал Новый, впадающий в реку, вновь установлено содержание в больших концентрациях веществ, входящих в состав противообледенительной жидкости. В отношении ООО «ВВСС» составлен протокол об административном правонарушении по факту нарушения правил водопользования.

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8 июля 2019 года временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на берегу реки Новая глава города встретился с жителями микрорайона Ульянка, которые пожаловались на плохое состояние воды в реке.

Беглов поручил вице-губернатору Владимиру Кириллову и комитету по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга принять все меры для предотвращения сброса неочищенных вод в реку и восстановления ее экологического состояния. Также он дал указание организовать вместе с ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» временный сброс поверхностных сточных вод с территории аэропорта «Пулково» в канализационные сети «Водоканала»."Нужны серьезные меры по очистке реки Новой. Мы сделаем все, чтобы восстановить ее экологию. И, конечно, предприятие должно построить свои очистные сооружения», — сказал Александр Беглов.

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