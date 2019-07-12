Исламабад, , 11:44 — REGNUM

11 июля агентство Gillani and Gallup опубликовало результаты исследования, проведенного во время священного для мусульман месяца Рамадан.

По сообщению пакистанского информационного агентства Urdu Point, агентство выяснило, что больше половины пакистанцев (56%) молятся пять раз в день. При этом лишь 5% опрошенных мусульман отметили, что не молятся совсем. Число тех, кто молится четыре или три раза в день, составляет 16% и 15% соответственно.

Примечательно, что, по данным исследования агентства Gillani and Gallup, пакистанские женщины в среднем более религиозны чем мужчины. Число женщин, возносящих молитвы пять раз в день значительно больше, чем мужчин: больше 70%. Менее 5% женщин заявили, что не молятся вовсе.