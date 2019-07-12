Пекин, , 09:44 — REGNUM

Новая вспышка африканской чумы свиней была подтверждена в центральной китайской провинции Хубэй, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Китая, передает агентство Синьхуа.

Вспышка произошла на ферме в уезде Туаньфэн города Хуанган, где выращивалось 102 свиньи. Уже пять животных погибли. На место была направлена группа дезинфекции, которая проведет забой больных и подозрительных животных, а также проведет чистку помещений.

В настоящее время перевозка свиней, свинины и изделий из свинины по территории и за рамки провинции временно приостановлена.

Отметим, что пока не было зафиксировано ни одного случая заражения африканской чумой свиней человека или других животных, однако это заболевание наносит огромный экономический урон.

Первый случай заражения этим вирусом в Китае был зафиксирован в августе 2018 года в провинции Ляонин, после чего болезнь перекинулась на десятки других регионов по всему Китаю.

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