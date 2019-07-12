Москва, , 08:44 — REGNUM

В Москве на Смоленском метромосту начнут показывать светомузыкальные шоу. Представления будут проводиться каждый день с 22:00 до 23:00 по мск, сообщается на портале мэра столицы.

Первое светомузыкальное шоу состоится 12 июля, его организуют накануне праздника — Дня московского транспорта (13 июля). Увидеть представление можно будет со Смоленской набережной и с набережной Тараса Шевченко.

Красивое световое шоу под русскую и зарубежную музыку развернется на 780 кв. метрах, благодаря 1,5 тыс. светильников, установленных на Смоленском метромосту. На мост направят 30 прожекторов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в День московского транспорта в центре Москвы, а пешеходном переходе на Цветном бульваре рядом с цирком Юрия Никулина появится «танцующий» светофор.

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