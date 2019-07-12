Махачкала, , 08:31 — REGNUM

Скандальная выходка грузинского телеведущего Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, была направлена на дестабилизацию отношений между двумя странами. Российскому руководству должно хватить благоразумия не поддаваться на «дешёвую провокацию», считает депутат Народного собрания Дагестана Зумруд Бучаева.

«Не в традиции кавказцев так вести себя, ибо на Кавказе даже злейшие враги не будут оскорблять мать своего врага. Это нарушение неписаного этикета человечества», — цитирует Бучаеву «Парламентская газета».

Дагестанский депутат считает, что Габуния выступил «очень пошло, низко и мерзко» в адрес Владимира Путина. Она уверена, что акция проплачена и преследовала цель унизить и оскорбить грузинский народ.

«Журналиста Георгия Габуния необходимо экстрадировать в Россию, чтобы осудить его по всей строгости закона», — заключила Зумруд Бучаева.

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Как сообщало ИА REGNUM, ведущий грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния 7 июля в авторской программе позволил себе нецензурно выругаться в адрес российского лидера Владимира Путина и его родителей. Выходку резко осудили многие жители Грузии, а также первые лица государства, в том числе президент и премьер. Гендиректор телекомпании отстранил своего сотрудника от работы на два месяца.