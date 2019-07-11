Нижний Новгород, , 16:36 — REGNUM

В Нижегородской области начался сезон грибов после долгих дождей. Однако, предупреждают в областном референтном центре Россельхознадзора, дождливая погода способствует накоплению в грибах радиоактивного цезия.

На влажных почвах грибы в 10 раз сильнее усваивают цезий, чем на сухих. Содержание кадмия, радия, свинца, меди, цинка и других тяжелых металлов в грибах во время дождей в десятки и в сотни раз выше, чем в почве. В грибах, например, опятах, растущих на дереве, токсинов будет значительно меньше, поскольку почва загрязнена сильнее, чем древесина. Особенно опасны сушеные грибы, так как из-за потери влаги концентрация радиоактивных веществ в грибах увеличивается.

По словам заведующей лабораторией химико-токсикологических исследований ведомства Ирины Петровой, в двух партиях консервированных белых грибов урожая этого года, поступивших на исследование, была обнаружена ртуть.

При этом стоит обращать внимание и на место сбора грибов, необходимо исключить территории рядом с агрессивными промзонами, железными дорогами, химзаводами и автомагистралями, а также избегать площадок на опушках вблизи сельхозугодий, так как эти поля обрабатываются ядохимикатами.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, дождливая погода в Нижегородской области сохранится в течение суток 11 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В последующую неделю вероятность осадков на территории региона оценивается выше 55% до 17 июля, в некоторые дни показатель вероятности дождя достигает 80%.