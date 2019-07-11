Оттава, , 16:08 — REGNUM

Разработчики из Ubisoft запускают «волну банов» (блокировок) против недобросовестных игроков, использующих ошибки игры Rainbow Six Siege против других геймеров. Об этом представители компании рассказали на Reddit 10 июля.

Пользователи обнаружили в Rainbow Six Siege необычную ошибку: если печатать в чат множество случайных символов, то игра у соперников будет «вылетать» или сильно замедляться. Разработчики пообещали наказать геймеров, использующих эту недоработку во вред другим игрокам. Длительность блокировки будет зависеть от частоты использования ошибки.

Отдельно разработчики отметили, что «волна банов» никак не коснётся игроков, которые воспользовались багом менее 10 раз. Так, блокировка не затронет стримеров и YouTube-блогеров, снимавших материалы о новом баге. Недоработку уже исправили введением фикса (небольшое обновление, исправляющее конкретную ошибку).

Rainbow Six Siege — это тактический шутер от компании Ubisoft. В нём две команды игроков (атака и защита) сталкиваются на закрытой территории для достижения своих целей и убийства персонажей соперников. В игре есть как одиночный, так и многопользовательский режим. Если проходить Rainbow Six Siege одному, то других членов команды и соперников заменит искусственный интеллект.

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