Москва, , 12:25 — REGNUM

Законопроект о бесплатных парковках для ряда категорий граждан внесли в Госдуму депутаты «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 11 июля.

Предлагается придать закону о дорожной деятельности характер специального закона, регулирующего бесплатное использование парковочных мест для повышения социальной защищённости граждан.

Предлагается включить специальную статью, регулирующую порядок бесплатной (социальной) парковки ряду категорий физлиц. Речь идет об отдельных категориях лиц, для которых законами субъектов РФ предусмотрена бесплатная парковка в качестве меры социальной поддержки, инвалидах и многодетным родителям.

«В отношении родителей в многодетных семьях необходимо пояснить, что в настоящее время право бесплатной парковки предоставлено им постановлениями правительств города Москвы, Санкт-Петербурга и постановлениями муниципальных администраций в городах: Рязань, Белгород, Уфа, Калуга, Тверь, Челябинск. Таким образом, многодетные семьи в России пользуются разным объёмом прав относительно доступа к парковочным местам», — отмечают авторы.