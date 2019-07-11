Нью-Дели, , 11:07 — REGNUM

Суды Индии будут соревноваться в скорости рассмотрения дел. Об этом 10 июля сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар со ссылкой на новую инициативу правительства южноазиатской страны.

В рамках нового проекта к 2025 году в 3 350 судах Индии будут установлены так называемые «Часы правосудия». Данные часы будут представлять собой светодиодные табло, отображающие рейтинги высших и окружных судов страны. Положение судебного учреждения в рейтинге будет определяться эффективностью его работы, то есть числом рассмотренных в течение рабочего дня дел.

Представители министерства юстиции Индии утверждают, что основным предназначением «Часов правосудия» является повышение осведомленности населения о деятельности судебных учреждений страны. Первые такие часы уже были установлены в Дели. Сообщается, что общая стоимость реализации новой инициативы обойдется в 4,36 млрд рупий (примерно 65 млн долларов).