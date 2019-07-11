Петропавловск-Камчатский, , 04:57 — REGNUM

Дочь первого вице-губернатора Камчатского края Ирины Унтиловой Юлия Горелова назначена и работает заместителем министра образования и молодежной политики края. Депутат Законодательной думы Камчатки Михаил Пучковский обратился в прокуратуру с требованием проверить законность подобного назначения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Юлия Горелова приступила к исполнению обязанностей замминистра в апреле 2019 года. Депутат Михаил Пучковский полагает, что в данном назначении может просматриваться конфликт интересов. При этом парламентарий рассказал, что это уже не первый случай, когда влиятельная мама устраивает дочь на хорошую работу, да ещё и обеспечивает ей различные преференции.

Так, по словам Пучковского, когда Ирина Унтилова, нынешний первый вице-губернатор, работала заместителем мэра Петропавловска-Камчатского, её дочь тоже работала в мэрии. Более того, дочери, как нуждающейся, была выделена благоустроенная квартира в хорошем районе камчатской столицы.

В ходе проверки, проведенной аудиторами Контрольно-счетной палаты Петропавловска, было установлено, что жильё Гореловой выделено незаконно.

«Я считаю, что, помимо законности происходящего, необходимо вести речь и о морально-этическом облике представителей камчатской власти. У нас в регионе тысячи людей проживают в ужасающих условиях, не имеют благоустроенного жилья. Среди них много семей с маленькими детьми, ветеранов труда, малоимущих. А Юлия Горелова — человек обеспеченный, у неё богатые родители, которые нажили своё состояние, преимущественно, за бюджетный счёт. Они могли бы купить ей квартиру, а не получать её опять же за счёт бюджета, обделяя тех, кому приобретение собственного жилья просто не по карману», — поделился мнением Михаил Пучковский в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Депутат убежден, что в ситуации, когда дочь получает материальные блага, доступные очень ограниченному количеству камчатцев, успешно продвигается по службе в тех властных структурах, где её мать работает руководителем, прослеживается конфликт интересов — ст. 10 ФЗ «О противодействии коррупции».

Михаил Пучковский «Я попросил прокуратуру провести проверку и результаты направить мне».

Юлии Гореловой 39 лет. Её мать, Ирина Унтилова работает в камчатском правительстве с 2011 года. В 2015 году Унтилова заняла должность первого вице-губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Камчатки прошла акция против громадных пенсий чиновников и депутатов. Истории второй год, но она по-прежнему возмущает жителей полуострова до глубины души. В то время, когда народ на Камчатке выходил на митинги против повышения пенсионного возраста, власти быстро приняли закон, согласно которому региональные доплаты к пенсиям власть имущих на Камчатке превышают 150 тыс. рублей.

В Петропавловске проходят пикеты против беспрецедентных преференций чиновникам и за отставку губернатора Владимира Илюхина.