Петропавловск-Камчатский, , 05:43 — REGNUM

В Петропавловске-Камчатском прошла акция протеста против повышенных пенсий региональных депутатов и чиновников. В акции приняли участие представители ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России». Активисты готовят пикеты за отставку губернатора Владимира Илюхина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы провели сегодня акцию против громадных пенсий чиновников и депутатов Камчатки. Это недопустимо, когда простой народ едва сводит концы с концами, на северах люди вообще еле выживают, а представители краевого правительства и депутаты сами себе назначили региональные доплаты к пенсиям в среднем в 150 тыс. рублей! В акции приняли участие представители ЛДПР, КПРФ и мы, «Справедливая Россия». В нашем богатейшем крае людям живётся очень плохо, и с каждым днём всё хуже и хуже. Власти совершенно не заботятся о благосостоянии народа, их заботит только собственный карман! Так дальше продолжаться не может! Мы готовим пикеты за отставку губернатора Владимира Илюхина, потому, что он ведёт край к катастрофе!» — рассказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель фракции «Справедливой России» в Законодательной думе Камчатского края Михаил Пучковский.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние дни СМИ и телеграм-каналы активно обсуждают инсайдерскую информацию о возможной досрочной отставке губернатора Камчатки Владимира Илюхина. По мнению доктора политических наук Илдуса Ярулина, в 2011 году жители полуострова возлагали очень большие надежды на назначенного врио губернатора Владимира Илюхина. Но, судя по растущей протестной активности камчатцев, эти надежды не оправдались.

В 2018 году, когда жители Камчатки протестовали против повышения пенсионного возраста, региональные власти собрались и быстро приняли краевой закон, согласно которому региональные доплаты к пенсиям высших должностных лиц и депутатов в среднем составили 150 тыс. рублей. Камчатцы собрались на митинг, на котором накидали в ведро мелочи, конфет, пару сигарет. Ведро отнесли в правительство края, губернатору Илюхину и попросили его уйти на пенсию. Региональные власти уже четыре раза ужесточали закон «Об отзыве губернатора», сделав тем самым эту процедуру практически неосуществимой.