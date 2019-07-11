Токио, , 03:15 — REGNUM

Население Японии с 2018 по 2019 год сократилось на 433,2 тысячи человек, сообщает пресс-служба японского министерства внутренних дел и коммуникаций.

Сообщается, что на начало 2019 года население Японии составило 124,8 млн человек. При этом ведомство отмечает, что в статистике речь идет о японцах, так как именно число иностранных граждан в Японии растет с каждым годом. Местное население Японии, наоборот, снижается уже 10-й год подряд.

Причиной снижения населения Японии является разница между смертностью и рождаемостью в стране. Таким образом, за 2018 год родилась 921 тысяча японцев, а умерли — 1 363 тысячи человек.