Лондон, , 23:52 — REGNUM

Международный аэропорт Гатвик в Лондоне возобновил работу в штатном режиме после технического сбоя, произошедшего вечером 10 июля. Об этом сообщается в микроблоге воздушной гавани в Twitter.

«После проблемы с системами управления воздушным движением полеты в Гатвик и из него возобновлены», — говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе аэропорта призвали пассажиров заранее проверять статус своего рейса, отметив, что график движения пока ещё в полной мере не восстановлен.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня администрация аэропорта Гатвик сообщила, что приём и отправка авиарейсов временно приостановлены из-за технического сбоя на диспетчерской башне. Следовавшие в аэропорт самолёты перенаправлялись в другие города.

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