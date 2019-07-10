Москва, , 17:04 — REGNUM

Пользователи российской социальной сети «ВКонтакте» днём 10 июля сообщают о сбоях в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные мониторингового портала Downdetector.

Вконтакте (cc) Martinsson Serg

Массовые сообщения о неполадках стали поступать около 13:00 по московскому времени. Пользователи жалуются на отсутствие доступа к сайту и проблемы с авторизацией, а также на сбои при отправке сообщении и некорректное отображение фотографий.

Техническая поддержка «ВКонтакте» подтвердила информацию о неполадках.

«У нас произошёл сбой — часть фотографий не отображается на сайте. Мы уже устраняем причины сбоя, скоро фотографии вернутся, окончательно ничего не пропадёт», — говорится в сообщении техподдержки.

Администрация сервиса принесла извинения пользователям за доставленные неудобства.