Магас, , 16:33 — REGNUM

После трагедии с ингушской девочкой, ставшей жертвой насилия в семье родной тети, многие женщины Ингушетии начали поднимать вопрос о своих правах на детей, оставленных при разводе мужьям. С просьбой решить их проблему они обращаются к уполномоченному по правам ребенка в республике Зареме Чахкиевой, пишет «Интерфакс».

Женщины просят оказать содействие в возвращении им детей, оставленных по местным обычаям отцам или родственникам по линии отцов. Зарема Чахкиева отметила, что ситуация в каждом отдельном случае требует тщательного изучения. Для этого нужно обратиться в уполномоченные инстанции с письменным заявлением. При этом необходимо понимать, что обеспечением защиты прав и интересов детей занимается не только уполномоченный по правам ребенка. Есть еще органы опеки, суд, местные власти.

«При подаче заявления о нарушениях прав ребёнка мы направляем обращение в адрес органов опеки и попечительства, главе администрации. Они вместе с представителями подразделения по делам несовершеннолетних, психологами выезжают по адресу, принимают соответствующие меры, смотрят, есть ли какие-либо травмы у ребенка, нарушения», — цитирует Чахкиеву «Интерфакс».

При решении вопроса, с кем из родителей останется ребенок при разводе, суд должен установить, где для него будут созданы лучшие условия. Необходимо учитывать при этом и мнение самого ребенка, отметила омбудсмен.

Как сообщало ИА REGNUM, трагическая история семилетней ингушской девочки, которая стала жертвой насилия в семье родной тети, куда ребенок попал после развода родителей, стала известна 4 июля. Девочка была доставлена в больницу со следами зверств на теле. Ожоги, порезы, ссадины, ушибы, сломанные ребра и поврежденный позвоночник — на семилетней малышке не было живого места от издевательств.

В настоящее время за сохранение рук ребенку борются врачи НИИ неотложной хирургии и травматологии в Москве. После возбуждения уголовного дела арестована тетя девочки, которая так жестоко воспитывала ребенка.

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