Нур-Султан, , 15:50 — REGNUM

Многие судьи в Казахстане входят в судейский корпус за деньги или через покровительство знакомых. Об этом заявил председатель Верховного суда республики Жаким Асанов на расширенном совещании судей по итогам первого полугодия 2019 года, сообщает издание Informburo.

«Идёт непростая и целенаправленная работа, цель которой — качественный прорыв правосудия», — считает глава Верховного суда. По его словам, мнения о коррумпированности судов не надуманы. Однако 2020 год, по мнению Асанова, станет началом качественного прорыва правосудия.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал ужесточить механизм отбора судей. Об этом глава государства заявил на встрече с председателем Высшего судебного совета Талгатом Донаковым.

Читайте также: Глава Казахстана указал на необходимость ужесточения системы отбора судей