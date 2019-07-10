Сан-Сальвадор, , 10:58 — REGNUM

Сальвадорская католическая церковь потребовала от властей страны проводить политику, при которой люди перестали бы чувствовать необходимость покидать родину. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

«Мы призываем власти нашей страны начать проведение такой политики, обеспечить такую защиту прав наших братьев, чтобы они смогли избежать участи эмигрантов», — выступил с требованием архиепископ Сан-Сальвадора Хосе Эскобар.

Религиозный деятель также призвал всех граждан включиться в борьбу за решение проблемы насилия и социальной несправедливости в стране для того, «чтобы не было сальвадорцев, вынужденных эмигрировать».