Нальчик, , 09:50 — REGNUM

ФСБ задержала сотрудника полиции в Кабардино-Балкарии за крупную взятку. Под уголовное преследование страж порядка попался после того, как потребовал от нарушителя правил дорожного движения 115 тыс. рублей.

За эту сумму дознаватель МВД по городу Нальчику был готов закрыть глаза на управление транспортным средством в состоянии опьянения и вернуть машину нарушителю, сообщили ИА REGNUM 10 июля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Сам факт получения взятки произошел 4 июля. В СКР сообщили подробности события. Расследование уголовного дела в отношении местного жителя, задержанного нетрезвым в момент управления им транспортным средством, было поручено дознавателю МВД еще в марте 2019 года. Решив заработать на нарушителе, полицейский предложил за 115 тыс. рублей прекратить в отношении подозреваемого уголовное преследование и вернуть изъятый у него автомобиль.

Однако тот обратился в ФСБ. Дознаватель был задержан и сам стал фигурантом уголовного дела о получении должностным лицом взятки в значительном размере. Его расследование продолжается.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года в Кабардино-Балкарии была разоблачена преступная группа в органах полиции. 15 сотрудников ГИБДД и МВД в течение трех лет брали взятки с водителей за беспрепятственный проезд по территории республики с «левым» грузом — фальсифицированной алкогольной продукцией.