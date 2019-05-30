Во взятках на 42 млн рублей подозревают полицейских в Кабардино-Балкарии

Нальчик, , 13:49 — REGNUM В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело в отношении задержанных сотрудников ГИБДД. Их обвиняют в зависимости от роли каждого в организации и участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения, а также в получении взятки организованной группой в особо крупном размере, сообщили ИА REGNUM 30 мая в пресс-службе СКР по региону.

Как установлено следствием, в течение двух лет — с 2017 по 2018 год — задержанными было получено в виде взяток не менее 42 млн рублей. Деньги брались за то, что инспектора ГИБДД закрывали глаза на незаконный провоз спиртосодержащей продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, преступная группа из 13 человек была задержана сегодня. Среди попавшихся в руки правоохранителей предполагаемый руководитель группы — заместитель начальника управления ГИБДД республики, а также начальники районных отделов полиции и отделений республиканского управления.

В список задержанных, как уточнили в Следственном комитете РФ, попали как действующие, так и бывшие сотрудники УГИБДД МВД по КБР и отделов полиции по Зольскому, Майскому районам, а также межмуниципального отдела МВД России «Прохладненский». В настоящее время устанавливается место нахождения еще одного фигуранта дела.

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