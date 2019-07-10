Дагестанские Огни, Дагестан, , 09:15 — REGNUM

Должностные лица администрации города Дагестанские Огни попали в поле зрения следственных органов. Организована процессуальная проверка по факту неисполнения чиновниками своих обязанностей по созданию благоприятных условий для горожан, сообщили ИА REGNUM 10 июля в пресс-службе СКР по Дагестану.

Доследственная проверка инициирована после выхода сюжета на одном из федеральных телеканалов. В нем рассказывается, что жизнь в городе Дагестанские Огни оказалась в буквальном смысле отравлена, поскольку ливневые каналы превратились в канализационные реки и протекают прямо под окнами домов.

Помимо того, что дышать совершенно нечем, так еще и детей регулярно приходится спасать от рек с нечистотами. Утверждается, что такие зловонные канавы на каждой улице, а люди вынуждены строить переправы из досок.

По словам местных жителей, предыдущее руководство города начало работы по благоустройству и проведению канализации, но не завершило их. Трубы исчезли, а землю, где был ливневый сток, впоследствии разровняли и продали под коммерческие объекты.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители одной из улиц дагестанского Каспийска требуют от мэрии города заасфальтировать дорогу и ограничить проезд большегрузного транспорта по ней. Ежедневно мимо их домов по гравийной улице проезжают сотни КамАЗов со стройматериалами, круглосуточно поднимая в воздух клубы пыли.

Люди жалуются, что не могут гулять с детьми, открывать окна для проветривания домов, а белье для сушки вынуждены вешать в комнатах. Не дождавшись помощи от местных властей, они обратились в региональный штаб Общероссийского народного фронта. В качестве решения проблемы активисты предложили мэрии найти для движения грузовиков объездную дорогу.