Каспийск, Дагестан, , 17:04 — REGNUM

На невыносимые условия жизни жалуются жители улицы Маячная в дагестанском городе Каспийске. По их словам, ежедневно мимо их домов по неасфальтированной дороге курсируют большегрузные машины, поднимая в воздух клубы пыли. В поисках справедливости горожане обратились в региональное отделение Общероссийского народного фронта, сообщили ИА REGNUM 3 июля в пресс-службе организации.

Как установлено, улица Маячная на границе с Карабудахкентским районом Дагестана образовалась в 90-е годы. В ОНФ рассказали, что в этой части Каспийска отсутствует инфраструктура и жители вынуждены прокладывать коммуникации и благоустраивать дороги за свой счет. Асфальтирована лишь часть улицы, а на остальном её участке люди страдают от круглосуточно поднимающейся пыли. После начала строительства причалов на базе Каспийской флотилии по гравийной улице ежедневно проезжают сотни КамАЗов со стройматериалами.

«Ежедневный высокий уровень запыленности ставит под угрозу жизнь и здоровье горожан. Люди жалуются, что не могут открыть окна, чтобы проветрить свои дома, а отпустить детей поиграть на улицу стало небезопасно. Водители не соблюдают скоростной режим. Есть случаи, когда на ходу из машин вываливаются огромные валуны», — рассказали в ОНФ.

Горожане неоднократно обращались в администрацию города с требованием ограничить проезд большегрузного транспорта и асфальтировать улицу. Мэрия же ссылается на отсутствие средств в бюджете, однако такое объяснение возмущённых горожан не устраивает.

«Мы не можем открывать окна, пыль невозможная. Мы белье вешаем в комнатах. С детьми не можем выйти на улицу. Во время дождей дети из школы приходят по пояс в грязи. Мы платим все налоги и требуем, чтобы положили асфальт. Руководство [города] говорит, что у них финансов нет. Есть или нет финансы — это их проблемы», — говорит в репортаже телеканала РГВК «Дагестан» местная жительница Аят Ягибекова.

Чтобы найти пути решения проблемы, активисты ОНФ пригласили на встречу с горожанами представителей городской администрации. В качестве альтернативного решения общественники предложили мэрии найти объездную дорогу для движения грузовиков, везущих стройматериалы для строительства базы Каспийской флотилии.

«Учитывая напряжение в обществе, решение вопроса нельзя затягивать. Люди вправе требовать и получать комфортные условия жизни, и муниципалитет эти условия должен создать», — считает член регионального штаба Рабадан Таилов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году власти Дагестана планируют направить на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги» более 1,5 млрд рублей. Кроме того, федеральная субсидия в размере 280,5 млн рублей будет выделена на реконструкцию сельских автомобильных дорог в рамках госпрограммы по развитию сельского хозяйства.