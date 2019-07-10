Лондон, , 00:59 — REGNUM

Первое издание романа «Евгений Онегин» Александра Пушкина было продано на аукционе Christie's в Лондоне за сумму в 467,2 тысячи фунтов стерлингов, сообщает пресс-служба аукционного дома.

Сообщается, что итоговая цена за лот — 467,2 тысячи фунтов стерлингов — в четыре раза превысила нижнюю планку эстимейта. Также на торгах были проданы первое издание книги «Вечера на хуторе близ Диканьки» Николая Гоголя за 175 тысяч фунтов стерлингов и первое издание стихов Афанасия Фета за сумму в 100 тысяч фунтов стерлингов.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня на аукционе Christie's были проданы гитары члена группы Pink Floyd Дэвида Гилмора за рекордные суммы. Самая известная гитара — Black Strat — была продана за $3,975 млн.

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