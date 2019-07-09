Санкт-Петербург, , 17:55 — REGNUM

Подтопление Парашютной улицы на севере Петербурга в результате сильного ливня 9 июля произошло из-за недостаточной пропускной способности труб ливневой канализации, проложенных еще в 70-х годах прошлого века. Об этом сообщили представители властей и коммунальных служб Петербурга.

Напомним, утром проезжая часть и тротуары Парашютной улицы были залиты водой, которая доходила людям до пояса. Остановились автомобили и общественный транспорт. В середине дня вода с улицы ушла в канализацию. Похожая ситуация наблюдалась и на некоторых других улицах Приморского и Выборгского районов Петербурга, где выпало наибольшее количество осадков.

«Сегодня в городе произошло очень большое выпадение осадков, от нормы увеличение в три раза <…> Специалисты «Водоканала» говорят о том, что такое количество воды пропустить невозможно теми диаметрами (труб), которые уложены в ливневой канализации», — цитирует слова вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Бондаренко издание «Петербургский дневник».

Чиновник пообещал что к утру все последствия «потопа», в виде грязи и ила на подтопленных ранее улицах, будут ликвидированы.

https://twitter.com/PiterskayaBulka/status/1148523968531435520

Напомним, ранее «Водоканал Петербурга» объяснил, что периодические подтопления на Парашютной улице происходят в связи с тем, что уровень поверхности земли на дороге значительно ниже уровня поверхности земли прилегающей территории, и гидравлическая нагрузка на канализацию значительно увеличивается при резком увеличении скоростей движения сточной жидкости во время сверхнормативных осадков.

Специалисты «Водоканала» обещают найти решение для того, чтобы решить проблему на этом участке и в других местах, где существующая «ливнёвка» не справляется во время «тропических» дождей.

Добавим, что из-за сильных осадков 9 июля приходилось временно закрывать один из вестибюлей станции метро «Девяткино» на северной оконечности первой линии Петербургского метрополитена. Вода также проникла в вестибюлю станции «Беговая» на третьей линии, в Приморском районе города. Однако движение поездов в метроо продолжалось в штатном режиме.

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