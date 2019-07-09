Рим, , 17:10 — REGNUM

Мэр Рима Вирджиния Раджи призвала граждан внимательнее относиться к сортировке отходов, передает Mediaset во вторник, 9 июбля.

По ее словам, без этого нормализовать ситуацию с вывозом мусора из итальянской столицы невозможно.

Как сообщалось ранее, министр по делам окружающей среды Серджо Коста заявил, что для решения проблемы в ближайшие годы в окрестностях Рима планируется создать нескольких новых центров по сбору и сортировке отходов.

Кроме того, власти Италии ведут переговоры с представителями других стран, которым надеются продавать «излишки» своих отходов для переработки.