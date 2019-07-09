Москва, , 16:04 — REGNUM

Основные причины загрязнения озера Байкал находятся вне туристической области, заявил 9 июля председатель комитета Государственной думы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов на пресс-конференции «Защита Байкала: экологические угрозы и пути решения проблем», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Эксперт рассказал, что в рамках федерального проекта «Чистая страна» был проведён ряд мероприятий по анализу состояния озера Байкал.

«Привлекли к этому ведущие научные организации, проводили ряд выездных мероприятий и в Иркутской области, и в Республике Бурятия. На сегодняшний день мы можем зафиксировать, что ситуация с загрязнением озера достаточно серьезная и многофакторная. Мы зафиксировали серьезную динамику с аномальным развитием нитчатых водорослей, массовое вымирание байкальских губок, массовое развитие и цветение цианобактерий и двукратную эмиссию метана в Байкал. В наиболее острой фазе эти проблемы находятся вблизи населенных пунктов. По данным проекта «Чистая страна» мы можем назвать причины, которые могут стать основой для этих негативных последствий», — сказал Бурматов.

По словам председателя комитета по экологии, одна из основных причин загрязнения озера — отсутствие очистных сооружений. Только в 18 из 100 населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости от озера Байкал, есть очистные сооружения, однако, как отметил Бурматов, эти сооружения либо не функционируют, либо не выполняют норму допустимых воздействий на экосистему.

«Из этого мы можем сделать вывод, что очистных сооружений на Байкале в принципе нет. И те 100 населенных пунктов, которые находятся в непосредственной близости от озера, фактически все отходы сливают в него», — замечает председатель.

Вторая причина — отсутствие сети канализаций в целом ряде населенных пунктов. При этом Бурматов заметил, что по федеральной целевой программе «Байкал» из года в год выделялись миллиарды рублей на строительство канализационных сетей:

«Мы проверили, как идёт строительство и какова эффективность этих сооружений. Исходя из наблюдений и подсчетов мы можем оценить эффективность федеральной целевой программы в 10%, потому что только 10% финансирования программы идёт на строительство очистных сооружений в непосредственной близости от озера».

Остальные 90% финансирования идут на строительство очистных сооружений в населенных пунктах, которые зачастую находятся в 500 километрах от Байкала и никак не влияют на экосистему озера.

«Эффективность освоения выделенных федеральных денег невысока, около 30%, большая часть средств не осваивается», — заявил Бурматов, сославшись на выводы Счётной палаты РФ.

Ещё одной причиной, негативно влияющей на экосистему озера Байкал, является, по словам председателя комитета по экологии, строительство заводов на берегу Байкала. На территории Таловских болот хотели построить порядка десяти заводов по розливу воды на экспорт. Один из них был уже построен. По инициативе «Чистой страны» строительство остановлено.

«На сегодняшний день инициаторы строительства проиграли все слушания. Нам удалось доказать, что земля была выделена незаконно, незаконно было дано разрешение на строительство, с нарушениями проведена экологическая экспертиза и не было публичных слушаний. То есть нарушено было всё. И это строительство в свое время поддерживал губернатор Иркутской области, называя его хорошим инвестпроектом. Это ужасное, варварское мероприятие», — уверен спикер.

Бурматов уточнил, что удалось «отбить» строительство до девяти аналогичных заводов, территории под которые уже были размечены.

Серьезную угрозу для экосистемы Байкала представляет Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат. Депутат отметил не просто нулевую, а отрицательную эффективность мероприятий по ликвидации накопленного экологического вреда. Работа Байкальского ЦБК была остановлена в декабре 2013 года. В 2017 году АО «Росгеология» заключила госконтракт по разработке проекта ликвидации объектов накопленного вреда БЦБК, но разработка провалилась. Были потрачены огромные деньги.

Владимир Бурматов отметил, что на сегодняшний день проект 2017 года не реализуем, но Министерством природных ресурсов и экологии РФ создана рабочая группа, которая занимается разработкой нового проекта. К его реализации планируют приступить в конце текущего или начале следующего года.

«В районе карт-накопителей отходов Байкальского ЦБК серьезная сейсмическая опасность. За прошлое столетие там произошло более 50 землетрясений силой от 6 до 8 баллов. Это чревато разрушением карт, сходом селевых потоков, и как результат вся эта гадость окажется смытой в Байкал», — прокомментировал депутат угрозу отходов БЦБК.

Транспорт, установило исследование, также негативно влияет на экосистему озера,

«Ни одно судно не заправляется по правилам, что приводит к тому, что часть топлива оказывается в озере. К тому же ни одно судно не утилизирует продукты человеческой жизнедеятельности, которые образуются в ходе курсирования, должным образом. Это очень серьезная экологическая проблема», — сказал эксперт.

Стоит отметить, что Бурматов не считает туризм основным фактором загрязнения экосистемы озера.

«В туристический сезон количество проживающих людей увеличивается до 1 миллиона человек, но при этом несколько миллионов человек там живут постоянно. Выделяются деньги на строительство очистных сооружений и канализационных сетей в дома и гостиницы региона, но почему-то эти деньги идут не туда. Поэтому, на мой взгляд, основные факторы загрязнения озера лежат не в туристической плоскости. А ограничение туристического потока наверняка приведет к существенным потерям для экономики региона и фактическому обнищанию людей, которые за счет этого живут. Но радикально повлиять на ситуацию загрязнения можно, вводя в эксплуатацию нормальные очистные сооружения и канализационные сети, наводя порядок с транспортной инфраструктурой, судоходством на озере, не позволяя строить предприятия в непосредственной близости от Байкала и ликвидируя объекты накопленного вреда Байкальского ЦБК», — заключил председатель комитета по экологии.

Напомним, что «Чистая страна» — это проект, объединяющий экологическую и коммунальную тематику в пределах городов и поселений. Согласно приказу Минприроды России от 20.03.2019 проект «Снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов» реализуется проектным офисом федерального проекта «Чистая страна».

В 2019 году планируется ликвидация 16 несанкционированных свалок в границах городов и 17 наиболее опасных объектов окружающей среде на территории восьми субъектов Российской Федерации.