Москва, , 15:53 — REGNUM

Законопроект, направленный на запрет коллекторских агентств взыскивать с граждан долги по оплате услуг ЖКХ, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.

Инициатива запрещает передавать коллекторам доступ к данным о задолженности граждан в части оплаты жилищно-коммунальных услуг. Сегодня управляющие компании и другие компании — участники рынка ЖКХ передают коллекторам права на взыскивания задолженности с граждан. При этом, отмечают авторы инициативы, коллекторы — не специально уполномоченные участники рынка ЖКХ. Поэтому нередко граждане сталкиваются не только с нарушением своих прав и законных интересов, но и с откровенным злоупотреблением со стороны коллекторских агентств.

В связи с этим авторы инициативы предложили законодательно запретить передавать права и требования по возврату долгов за услуги ЖКХ третьим лицам, а именно коллекторам.

Однако депутаты ко второму чтению уточнили, что по вопросам возврата просроченной задолженности можно уступать права управляющей организации, ТСЖ, а также жилому или специализированному потребительскому кооперативу.